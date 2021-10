Jérôme BERNAT

Prometil - Responsable de l'équipe Tools for Process Toulouse

Prometil - Responsable du nouveau pole PLM Toulouse

Pulseo on behalf of ERDYN CONSULTANTS c/o RESMETA - Technical and business audits for PULS'INNOV competition DAX

OSEO on behalf of ERDYN CONSULTANTS c/o RESMETA - Technical and business audits for CETI competition

Airbus Group on behalf of ERDYN CONSULTANTS c/o RESMETA - Program Manager for PHC Backbone Evolution

FREESCALE - PDM migration expert Toulouse

MOTOROLA - Responsable « ClearCase Multisite » Gif sur Yvette

FREESCALE - Responsable Gestion des Changements Logiciel Toulouse

FREESCALE - Responsable Gestion des Changements Semi-conducteurs Toulouse

MOTOROLA - Administrateur Unix Gif sur Yvette

MOTOROLA - Administrateur Novell & Coordinateur Sécurité Gif sur Yvette

Motorola - Support Engineer Gif sur Yvette