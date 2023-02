Responsable logistique et Adjoint de direction avec plus de 9 ans d'expériences, cette double compétence allié au LEAN management me permet de prendre en charge les nouveaux marchés à partir de l'étude d'intégration dans notre structure (prise en compte budgétaire, RH et opérationnel) jusqu'à la mise en place sur le terrain avec la conduite du changement et l'organisation physique.



Mes compétences :

Expertise

Développement

Logistique

Supply Chain