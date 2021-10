Jérôme BOUILLON

Je suis en EI sous le nom d'ARBORENCIEL / SERVICE TECHNIQUE ÉLAGAGE spécialiste en arboriculture ornementale, vérification des EPI d'élagage, conseil et expertise technique, formation professionnelle.



Spécialiste des végétaux d'ornement depuis le début des années 1990, je me suis petit à petit orienté spécifiquement vers les arbres d'ornement. J'exerce mon activité d'arboriste auprès de collectionneurs d'arbres et dans des arboretums privés ou publics. Je fait aussi de la sous traitance auprès d'entreprises d'élagage et forestière.



J'enseigne ma spécialité comme formateur pour le cursus du Certificat de Spécialisation Taille et Soins des Arbres* ou je dispense les cours des UC1, UC2, UC3 et UC4 menant à la certification, et comme conseiller technique auprès d'entreprises d'élagage (rédaction du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels, Prévention des risques, nouvelles techniques, Secours dans l'arbre, etc...).

Je suis impliqué au niveau national dans les activités du collège formateur de la Société Française d'Arboriculture.

J'ai participé aux travaux de relecture de la réédition du "Mémento de l'arboriste volume 1" réalisé par COPALME, publié aux éditions Naturalia, ISBN 978-2-909717-85-2.





*Référenciel du ministère de l'agriculture



Mes compétences :

Bases de la botanique

Techniques d'abattage par démontage

Descente de blessé

Techniques de taille

Utilisation des EPI

Spécialiste des arbres d'ornements

Secours en hauteur

Déplacements dans les arbres en sécurité

Architecture végetale

Sécurité-Législation

Formateur

Secourisme

Pédagogie

Sécurité