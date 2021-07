Jérôme CATRIC

Depuis plus de 6 ans, je suis développeur dans les technologies du web (PHP & JAVA EE). Ma polyvalence me permet de m’adapter à différentes situations tant sur le plan technique que fonctionnel. J’ai travaillé ainsi sur des modules back-end et sur des interfaces graphiques web. Ayant acquis une large connaissance du cycle de vie des projets informatiques lors de mes différents mandats, j’ai pu participer à la rédaction de documents de conception technique, à la modélisation de base de données, au développement d’applications jusqu’à leur mise en production.



Mes compétences :

Javascript

CSS

GWT

HTML/XHTML

JAVA

Copix

Eclipse

Zend framework

Maven

XML

JQuery

Hibernate

Web

Ajax

J2ee

Sql

Informatique

Spring

Linux

MySQL

Tomcat

Apache

Oracle

PHP 5

Symfony2

PHPUnit

PhpStorm

Hudson Jenkins

JasperReports

Github

Git

Subversion