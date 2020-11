Jérôme D'ABOVILLE

Plus de 30 ans d'expérience opérationnelle dans les activités de Conseil et Services dédiés aux Nouvelles Technologies et aux Projets Complexes.

Convaincu par l'importance de donner la priorité aux personnes et aux modes de fonctionnements dans les organisations, je développe depuis plus de 13 ans une forte expertise dans l'accompagnement opérationnel de dirigeants, sur les questions de politique managériale et l'outplacement de carrière. (Chacun doit pouvoir prendre sa place).



Membre du CEE Management, je m'appuie sur un savoir faire éprouvé depuis plus de 60 ans (dit AGILE) pour aider les organisations à développer une culture fondée sur la responsabilité, l'unité et la confiance au service du client.



Je crois quil est nécessaire de placer l'Homme au cœur de l'attention ! Je pense quil est le seul vrai facteur de réussite et de progrès à long terme.



Les principales difficultés d'une organisation ne sont ni des problèmes de Process, ni contractuels ou d'outils mais bien de comportements humains. L'effort doit être porté principalement sur les modes de fonctionnement.



Nous sommes dans une période de prise de conscience de ces enjeux avec encore beaucoup de cynisme. Reste maintenant à mettre en œuvre cette pratique vertueuse et construire la "colonne vertébrale" de l'entreprise.



J'ai l'expérience et les "outils" pour vous aider dans ce processus.