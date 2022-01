Jerome DELAMARE

PARCOURS PROFESSIONNEL au CEA :



2003-2012 :

-Chimie-radiochimie au sein du Laboratoire de Développement en Tomographie par Emission de Positons (équipe LDMTEP, UMR ISTCT) hébergé au centre de recherche en imagerie biomédicale CYCERON à CAEN : R&D, mise au point de voie de marquage, automatisation, production et contrôle qualité de médicaments radiopharmaceutiques (BPF) pour l'imagerie TEP, Assurance Qualité.

-Exploitation d'un accélérateur de particules cyclotron IBA 18/9 (conduite, suivi des installations, coordination maintenances, partenariat public/privé).



Depuis 2008 : mise en oeuvre de la radioprotection opérationnelle au centre CYCERON dans les installations accueillant un accélérateur de particules et ses laboratoires connexes de radiochimie en qualité de Personne Compétente en Radioprotection. Veille au respect des prescriptions mentionnées dans les autorisations ASN..., chargé de missions en radioprotection et prévention des risques, conseiller en radioprotection du responsable d'équipe de recherche et du directeur d'établissement CYCERON (suivi des dossiers d'autorisations ASN, mise en conformité des installations, inspections ASN, veille au respect des prescriptions d'autorisations ASN de l'établissement...).



>2009 : formateur des PCR niveau 2 et PCR renforcée, associé à lorganisme de formation UNICAEN certifié CEFRI (conception du programme, obtention de la certification, enseignement).





Depuis 2016 : spécialisation dans le Transport de Matières Dangereuses radioactives. En charge de mettre en place une structure dexpédition de sources radioactives issues des laboratoires de radiochimie à CYCERON en collaboration avec le Bureau des Transport du CEA centre de Saclay.



2019-2020 : Conseiller en RadioProtection d'établissement coordonnateur d'un service de radioprotection et responsable des installations accueillant le cyclotron et les laboratoires de radiochimie.