Jérome DEVISME

Diplômé de l'Institut d'Etudes Supérieures des Arts en 2006, il commence sa carrière chez ATOMIKA, Studio de création spécialisé dans le domaine du film et de la vidéo. Il travaille notamment à l'élaboration graphique de films tels que : "Largo Winch", "Sin City", "Le Petit Nicolas", "Two Lovers", "Kingdom of War", etc.



En 2007, il développe ses talents de photographe avec la complicité d'Yves Colas, formé au Studio Harcourt.

Il réalise les séances photos d'Agnès B, Thierry Cham, Golden Crew, Gilles Luka (Ocean Drive)...



Depuis début 2010, l'agence ONIRIK fait appel à ses compétences sur de nombreux projets : "Robin des Bois", "Shrek 4", "Moi Moche et Méchant", "Iron man 2", "Hop", "Shutter Island", "Fast & Furious 5", "Dr House", " Tintin " etc...

En Juin dernier, il est sollicité par le Comité d'Organisation du Festival de Cannes pour couvrir la 63ème Edition.

À cette occasion, il photographie les plus grandes stars internationales : Michael Douglas, Martin Scorsese, Salma Hayek, George Lucas, Oliver Stone, Shia LaBeouf, Naomi Campbell, Michelle Yeoh, Benicio Del Toro, Aishwarya Rai, Kate Beckinsale...



Il vient de terminer la conception artistique des albums de TLF (Wagram) et Laszlo Jones (Universal Music), Charles Aznavour ( Universal )...



