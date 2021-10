* Rédaction de procédure maintenance pour les équipements de sécurité

* Mise en place d'un logiciel de GMAO ALTAIR à destination des centres emplisseurs et dépôts Butagaz afin de gérer et suivre les équipements ESP et MMRI et tracer les contrôles pour l'administration.

* Gestion des Fiches d'anomalies et gestion du REX



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

GMAO ALTAIR multi site

Microsoft Word