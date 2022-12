Jérôme Louis CRÉAC'H (JÉRÔME LOUIS)

Madame, Monsieur,



Aujourd'hui, la relation client est au cœur de la préoccupation des entreprises. La qualité du service rendu est un des points majeurs de la différenciation qui intercède pour le choix. Avoir le sens du service et des capacités découte active, de patience et le sens de la négociation sont des atouts phares dun conseiller afin de répondre au besoin des clients.

Fort de lexpérience depuis 1984 avec les relations associatives, les relations professionnelles, Lb Développement et Solocal ont contribué à mon épanouissement. Jai prospecté et conseillé des milliers de gens pour plusieurs produits et mon message se fait mûri.





Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.







Jérôme Créac'h



Mes compétences :



Adobe Photoshop

WordPress

CSS 3 / HTML 5

Microsoft Office

Graphiste

illustrateur

Conseiller