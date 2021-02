Jerome PLAYE

Autodidacte en informatique, J’ai effectué mes premières armes dans le milieu de l’assistance technique chez Teleperformance durant 7 ans. Puis j’ai suivi une formation diplômante de Technicien supérieur en réseau et télécommunication pour valider mes acquis que j’ai obtenu.



Je possède une expérience professionnelle diverse et internationale qui me confère ainsi une bonne adaptabilité ; Technicien senior du support technique pour différentes assistances technique telles que (Orange, Alice, Netgear, Videotron). Je suis aujourd'hui Technicien en Réseaux & Système.







Mes compétences :

Ubuntu

Microsoft Windows Server

Norton Ghost

Debian

VMware

Microsoft Windows

Microsoft Exchange 2010

Mac OS X

Cisco

HTML

DHCP

VPN

ADSL

Active Directory

DNS

VNC

Microsoft Office

Outlook Express

Wordpress