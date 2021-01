Jérôme THIRIEZ

Fort de 15 ans d’expériences industrielles acquises au sein de sociétés de référence, j’y ai développé à la fois des compétences techniques et opérationnelles principalement autour du métier de la Supply Chain;



Soucieux d’allier la performance technique au pragmatisme terrain, et convaincu du rôle primordial des systèmes d’informations dans la réussite de ce challenge, je vous propose de partager mon savoir faire pour accompagner les changements nécessaires dans votre entreprise ou chez vos clients.



Mes compétences:



CONDUITE DE PROJETS :

> Analyse besoin, audit logistique, cadrage des objectifs, élaboration cahiers des charges, calcul ROI,

> Pilotage des équipes, mise en place indicateurs, relation client, conduite du changement et formation

> AMOA, interfaçage équipes techniques et opérationnelles, coordination tests fonctionnels, PDCA



SYSTEMES D’INFORMATIONS :

> Intégration, optimisation et contrôle fonctionnelle d’ERP (SAP, AS400), de WMS

> Contrôle des process de Calcul MRP, des interfaces de communication (AVIEX, EDI),

> Maitrise des bases de données, fiabilités des stocks et des données financières : prix, valeurs



APPROVISIONNEMENTS :

> Rationalisation des commandes achats: cartographie des flux, analyse et classification des stocks,

> Négociation des contrats logistiques fournisseurs, optimisation transports / groupage



PRODUCTION :

> Pilotage des stratégies d’ordonnancements : Kanban, Synchrone

> Réorganisation des flux de production : Implantation process multi produits, trains d’alimentations



DISTRIBUTION :

> Analyses des ventes et des besoins de stockage

> Négociation des contrats de prestations logistiques : gestion de magasins avancés, transstockeurs,

> Mise en place de stock Picking, de stocks de consignation fournisseurs et clients





Mes compétences :

Logistique

ERP

Lean

SAP

SAP PP MRP

Kanban

Système d'information

Approvisionnement

Logistique industrielle