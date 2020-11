Jérôme VEZIE

20 ans d'expérience en pilotage de IT projets transverses, conseil et formation en management de projet en France et à l'international (New-York, Montréal, Bangkok, Londres, management d'equipes international a distance depuis Paris). Je suis actuellement responsable du PMO (Strategic Portfolio/ Program/ Project Management Office) avec un périmètre monde , supérieur hiérarchique d'une équipe basée aux USA, pour la DSI (2000 employés) du groupe US IQVIA (Industrie Pharmaceutique).

Précédement responsable du PMO pour la région Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient (EMEA), superieur hiérarchique d'une équipe basée à Londres.



PMO ou P3O (Portfolio, Programme, Project Management Office): La Direction Générale présente une vision stratégique pour l'organisation, le PMO/P30 est en charge d'opérer le changement par l'exécution de projets transverses afin de réaliser les bénéfices dans les délais les plus courts possibles: Sélection par une gestion des demandes, priorisation, coordination et gouvernance des programmes/ projets de transformation IT (Automation, Private Cloud, Infrastructure, Monitoring, CMDB, relocation, Acquisition, Data-Centers consolidation,...) avec des équipes internationales.