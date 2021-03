Jerome VOILLOT

Gérant et fondateur d'ARIA détectives privés depuis 2006.



Lagence ARIA Détectives, détectives privés à Annecy, accompagne les particuliers, les entreprises et les avocats en Haute-Savoie et Savoie, dans leurs recherches de preuves légales. Nous sommes agréés par le CNAPS et bénéficions ainsi dune autorisation dexercer.



Jérôme VOILLOT, responsable de lagence, est titulaire dune maîtrise en Droit et diplômé de linstitut de formation des agents de recherches de Montpellier (IFAR). Il a exercé auparavant dans un important cabinet dinvestigations reconnu internationalement.





ARIA : https://ariadetectives.com/