Je suis Jessica Aharonson et ma société sappelle better call jess en référence à la célèbre série Better Call Saul. Mais ne vous y méprenez pas ! Je vous sors d'affaire avec des méthodes tout à fait convenables à l'inverse de Jimmy McGill, avocat véreux dans la série.



Je suis assistante marketing digital.

En mode Siri humaine, je suis assistante opérationnelle de vos actions digitales.



Mes domaines de prédilection sont :

- le community management

- le référencement sur Google



Vous êtes au bon endroit si :

- vous êtes créateur de contenu (influenceur, marque) et vous avez besoin d'un coup de main pour la gestion opérationnelle ?

- vous êtes entrepreneur et vous souhaitez vous décharger des tâches chronophages ?



Mon objectif ?

Vous permettre de vous décharger et de vous libérer du temps pour vous concentrer sur votre coeur de métier.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger et trouver, ensemble, des solutions à vos besoins.