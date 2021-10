Jessica BAUCHER

Un vieux proverbe Chinois dit : une image vaut mille mots



J'ai commencé à coller vers l'âge de 16 ans.

J'en ai aujourd'hui 40.

Un jour ce besoin de créer s'est imposé à moi.

A une époque de ma vie, mes collages sont devenus des raisons de vivre et d'aimer ça.

Une écriture de l'inexprimable.

Coller comme fonction première.

Coller pour me recoller.

Travail d'images.

Recoller aussi celles du monde.

Rassembler ce que les regards sécateurs ont séparés.

Jardinier du tout d'Eden.

Et chaque fois j'entends physiquement la déchirure des images arrachées, cela me donne la chair de poule, hérisse mon duvet corporel.

De mes ciseaux, j'entends jusqu'au coeur.

Puis je recolle, associe, unifie.

J'élance de nouvelles naissances visuelles, sans en être l'auteur, juste le médiateur.

Une force de toujours traverse mon corps, s'infiltre dans mes chairs, conduit mes gestes et me dicte l'image qui doit naître.

Chacun a une mission à remplir pour perpétuer le monde.

Coller est la mienne.