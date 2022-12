Jessica FILIU

Secrétaire médicale diplômée et expérimentée sur toute la France et PLUS, je vous propose de gérer votre accueil téléphonique de chez moi que ce soit à mi-temps ou temps complet.



Pour les Médecins : Généralistes, Spécialistes, Dentistes... et les Paramédicaux : Kinésithérapeutes, Ostéopathes, infirmières... Je vous propose une permanence téléphonique 100 % médicale.



Ainsi que pour les professions juridiques : Avocats, Huissiers, Notaires ...



Du lundi au Vendredi : 8h - 19h



Formule à l'appel : 0,80 cts/ appel.

Frappe de compte rendu : 2€ / minute.

Agenda en ligne : 15€ / mois. (en option sms de rappel et prise rdv par internet)

Administratif et Télétransmission : 30€ / heure.



Gestion des agendas suivants :



Google Agenda / Orthalis / Doctolib / Ortho Expert / Clic rdv / Mon Docteur / Studio Vision / WZ Agenda / Vénus / Weda / Docorga / Oui Doc / Alaxione / Pro rdv / Trophy Gestion / Orthofast...



Ma valeur ajoutée :

- un accueil téléphonique professionnel

- un coût maîtrisé à l'avance

- un service d'accueil personnalisable en fonction de vos consignes

- je privilégie un petit nombre de médecins afin d'assurer un accueil de qualité



Vos avantages :

- pas d'embauche de personnel

- pas de charge sociale

- pas d'engagement de durée

- pas de changement de ligne téléphonique

- aucun investissement de matériel



Pour une gestion de planning efficace, je mets à votre disposition la création d'un agenda sur mesure, simple et performant ainsi qu'un télé-secrétariat prenant en charge :

- la consultation 24h/24 et 7j/7 de votre agenda (avec affichage quotidien ou hebdomadaire).

- lorganisation intégrale de vos rendez-vous (demande de rendez-vous ou de visite à domicile, report, annulation, planning précisant vos indisponibilités).

- la gestion dune liste de contacts détaillée (ajout, modification ou suppression de patient) avec module de recherche rapide dun patient.

- un espace de messagerie (envoi de message, réception, archivage).

- une possibilité de rappel de RDV par SMS ou Mails 24h avant le RDV et SMS pour les VAD sur votre portable (le coût sera à votre charge).

- une ligne personnalisée (accueil des patients par lannonce de votre nom ou du nom du cabinet).

- une boite vocale personnalisée en dehors des heures douvertures. (Conforme aux exigences du Conseil de lOrdre des Médecins).

- une gestion complète ou partielle des appels : prise en charge des urgences selon vos directives, prise de RDV, confirmation, annulation, déplacement, renseignements, informations, prise de messages, filtrage et passage dappels, orientation géographique vers le cabinet (nouveaux patients), gestion des listes dattentes.



FACTURATION ET TÉLÉTRANSMISSION :

- Saisie et facturation de vos actes médicaux.

- Télétransmission des factures (FSE et DRE) en mode sécurisé ou dégradé aux différentes Caisses de sécurité sociales et mutuelles.

- Envoi des justificatifs auprès des caisses et mutuelles (bordereaux, feuilles de soins, ordonnances)

(numérisation et télétransmission des ordonnances)

- Suivi des remboursements par retour Noémie.

- Traitement des litiges et rejets.

- Conventionnement auprès des mutuelles pour le tiers payant.



SERVICES COMPLÉMENTAIRES:

- Etablissement et renouvellement des DAP (entente préalable) et DSI (démarche de soins infirmiers).

- Service de rappel des ordonnances à renouveler (à 2 semaines de la péremption).

- Tableau récapitulatif mensuel de votre chiffre daffaires, reprenant le décompte détaillé de vos soins facturés.

- Possibilité dachat de TLA (Terminal Lecteur Autonome).



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Logiciel PIRAD

Logiciel WEB100T