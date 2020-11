Jessica HENRY SACLEUX (HENRY)

Titulaire du titre de psychologue et inscrite sur les listes ADELI, j'accorde un respect tout particulier au Code de déontologie des psychologues et au secret professionnel.



D'intelligence vive et persévérante, j'apprends très rapidement. Je travaille aussi facilement en autonomie qu'en équipe pluridisciplinaire.



Ma double formation, avec mes deux diplômes de Master, me permet d'être polyvalente et d'avoir plusieurs spécialisations, notamment en psychologie sociale, en psychologie cognitive, en santé publique, en sciences du risque, en prévention des risques professionnels, en risques psychosociaux, en gestion du stress.



Je peux, par exemple, accompagner et aider les patients/personnels/personnes en difficulté et assurer une prise en charge thérapeutique ; accompagner et aider une division/équipe/groupe/service à faire face au changement ; apporter un appui à un chef d'équipe/dirigeant/responsable hiérarchique pour l'aider à améliorer ses techniques de gestion d'équipe ; aider les personnes à gérer et à faire face au stress personnel et/ou professionnel.



Je mets à disposition mes compétences au service des personnels et/ou des patients, quelle que soit leur fonction, leur formation et/ou leur niveau hiérarchique.