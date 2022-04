Jessica HUGONET

Titulaire d’un BTS comptabilité et Gestion des Organisations, je souhaite devenir assistante des ressources humaines, en intégrant la licence Ressources Humaines à l’ECM en contrat de professionnalisation. Après un travail au sein d’une chaîne de restauration, j'ai pu connaître le travail en équipe ainsi que la polyvalence. J'ai également effectué un stage au sein du cabinet VILLARD, un cabinet comptable, m'a permis de comprendre l’importance de la confidentialité des données de l’entreprise et d’améliorer mes connaissances informatiques avec le logiciel ComptabilitéExpert. J'ai pu effectuer comme missions principales la saisie de documents comptable, l’envoi de mails informatifs et de relances. J'ai des connaissances informatiques avec les logiciels Word, Excel et PowerPoint.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage