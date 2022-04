Jessica JABROUX

Ayant la double nationalité (Américaine et Française), je réside en France depuis onze ans. Fille de Directeur d'agence Marketing, j'ai assisté mon père dans ses nombreux projets professionnels durant ma jeunesse. Grâce à cette expérience, j'ai développé une vraie passion pour le métier et une bonne connaissance des techniques utilisées. Plus tard, j'ai travaillé comme consultante en stratégie où j'ai pu utiliser mes compétences en marketing et en acquérir de nouvelles comme l’image de marque et des stratégies de marché. Plus récemment, j'ai appris à promouvoir un site web dans le monde digital avec sa création, son lancement et sa gestion (conception du site, SEO, SEM, réseaux sociaux, marketing d’affiliation, campagnes promotionnelles, analyse des indicateurs de performance, benchmarking, etc). Les autres expériences professionnelles de mon parcours m'ont permis de mieux comprendre le lien entre l’entreprise et le client. Actuellement, je travail comme Consultante d'entreprise spécialisée dans le marketing digital et l'expérience client.