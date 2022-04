Jessica JOUVENCEL

Je souhaite me former dans la Gestion et la Comptabilité. Je suis titulaire d'un Bac professionnel de gestion/administration et dans le cadre d'une formation en alternance bac+2, je recherche une entreprise d'accueil sur les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse pour effectuer cette formation en alternance. J'aimerais intégrer un service et participer au développement de l'entreprise. Ma formation en alternance devrait s'effectué au rythme d'une semaine en entreprise, une semaine en centre de formation ou autrement selon l'école.



Mes compétences :

Phoning

Mailing

Prospection

Ciel

Microsoft Office

Vente à distance

Vente directe

Techniques de vente

Marchés publics

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique