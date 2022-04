Bonjour, je me présente, je m'appelle Jessica, alias Ladycils et je suis auto-entrepreneur.





Adepte des extensions de cils (méthode cil à cil), j'ai suivi cette formation, afin de vous proposer cette technique de pose révolutionnaire.





Je dispose d'un certificat de niveau professionnel et d'une expérience importante en prothésie cilaire