Jessica MÉRIAS

Je m'appelle Jessica et j'ai 34 ans.



Étant passionnée de théâtre, j'ai étudier et travailler en tant qu'habilleuse et modiste.



Sensible à la protection de l'océan, l'accès à la santé et l'éducation pour tous, Je suis chargée de communication spécialisée en collecte de fonds pour les O.N.G en France depuis huit ans en missions itinérantes.



Actuellement, je suis équipière secouriste et je passe mon B.N.S.A.A pour devenir nageuse sauveteuse.

Mes compétences :

Mobile

Autonome et responsable