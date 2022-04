Jessica MULLER

Les fonctions que j’ai pu assurer pendant ma formation mais aussi pendant mes différentes expériences professionnelles, m’ont permis de développer mes compétences et mon goût pour la vente, le service et le contact avec la clientèle.

Grâce a cette expérience, j’ai acquis le sens de l’écoute, une bonne maitrise argumentaire tout en m’adaptant aux outils informatiques et aux différents types de clientèle.

Avec une organisation méthodique et dans le respect des réglementations, j’ai pu atteindre les objectifs fixés que ce soit en équipe ou en autonomie.



Mes compétences :

Relationnelles :



Emission/réception d’appels

P

Administratives :

Prévision des ventes

Gestion d

Informatiques :

C.R.M Edf (4 logiciels)

Excel