Jessica RIGOLLOT

Photographe agréée par Google, je peux faire vos visites virtuelles interactives pour mettre en avant votre établissement. Ces photos 360° permettent de boostez votre visibilité sur internet et sont le média idéal pour promouvoir un lieu, une manifestation ou un territoire!

Je peux également vous aidez pour votre référencement local qui vous permettra d'être visible au bon moment!



J'écris également des contenus optimisés SEO pour donner de la valeur à votre contenu. Fiche produit, site internet, article de blog...

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contactez



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Wordpress