Spécialisée dans l'assistanat de copropriétés depuis presque 12 ans, il n'est pas évident de décrire précisément les qualités que ce métier requiert.

Toutefois, certains atouts tels que la réactivité, la propension à répondre aux besoins des copropriétés mais encore la diplomatie et les sens des relations humaines sont nécessaires pour être une assistante compétente.

Ce métier et son domaine d'activité sont passionnants et prenant.