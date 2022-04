Jessica RIVIERE

Jessica Rivière commence à faire du théâtre aux Cours Simon puis Aux Ateliers du Sudden, cours privé dirigé par Raymond Acquaviva, ou elle obtient son diplôme d'Art Dramatique.

Elle y suit un enseignement varié avec de metteurs en scène reconnus: Xavier Lemaire, François Bourcier, Daniel Berlioux...



Sur la scène, on la retrouve dans Le Songe d'une Nuit d'été de Shakespeare mes Raymond Acquaviva, Séance de Nuit de Georges Feydeau mes Annabelle Guilhem, Anouilh dans tous ses états mes Thierry Harcourt, Des âmes sur le béton des villes de Jean Pierre Siméon mes Rémi Prin, Un Fil à la Patte de Georges Feydeau mes Isabelle Starkier, Wikileaks: the papers mes Franck Lebovici.



Attachée aux valeurs du théâtre pour tous et de la proximité entre acteurs et spectateurs, c'est tout naturellement qu'elle s'engage dans le théâtre de rue: avec la Compagnie Clarance Vidocq et les diablesses des Batignolles et Aimez vous les uns les autres de Rodolphe Trouilleux mes Jean Grimaud, avec Jivesquad Mots et merveilles, avec la Cie In Situ Paris les yeux fermés, avec le Star théâtre La patrouille des femmes et avec la Cie Par Has'Arts J'aime à chahuter le silence et Les Z'otres.



Artiste pluridisciplinaire, elle suit en parallèle du théâtre une formation de danseuse contemporaine/ Modern Jazz (show en tournée avec PWP), d'escrime ancienne, une formation de masques et de Commedia Dell Arte avec Le théâtre du Hibou et elle se spécialise actuellement dans le théâtre d'objets et de marionnettes de la création au jeu avec La Cie Immedia TMT.



En matière de mise en scène: elle assiste Isabelle Starkier pour Résister c'est exister avec François Bourcier et signe sa première mise en espace Ulysse contre-attaque ou le chant X de l'Odyssée raconté à deux voix au Festival d'Aurillac 2012. A la télévision, elle joue pour la série chinoise Fleurs et Brumes de Ding Yang Guo.





