Jessica ROUILLON

Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 3 à 6 mois.



Je suis étudiante en première année de master à l'IESEG School of Management à Lille, France. Je suis me suis spécialisée en management des systèmes d'information. J'ai vécu en Chine, en France au Mexique ainsi qu'un petit peu en Turquie. J'ai une très bonne capacité d'adaptation autant dans la vie personnelle que professionnelle. J'ai également une capacité naturelle avec les langues, ce qui m'aide énormément au cours de mes différentes expériences à travers le monde.



Je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort et d'essayer de nouvelles choses.



Mes compétences :

Vente directe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prise de parole

Communication

Adaptabilité