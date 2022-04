Jessica SGUAZZIN

Forte d'une expérience de plusieurs années en radio comme journaliste mais également en Tv, en Presse écrite et en web média, j'ai pu en saisir rapidement les codes et les fondamentaux qu'exigent ce milieu. J'ai ainsi pu à loisir assouvir ma curiosité en explorant plusieurs thématiques très diverses tout en affinant mon style rédactionnel en fonction du support requis.



J'aime travailler en équipe et mon expérience Plurimédias m'a appris la polyvalence et la rigueur. Je pense également posséder un certain esprit de synthèse tout comme un excellent relationnel.



Mon niveau d'anglais est correct et je suis bilingue en italien.



L'aspect précaire de ce métier m'a plusieurs fois déporté de ma trajectoire, me permettant d'acquérir d'autres compétences en communication et même assistanat de direction ou traduction de documentaire.



Je suis aujourd'hui Rédactrice en chef au sein d'une collectivité.



Mes compétences :

Presse

Journaliste

Radio

Communication

Voix off

Rédactrice

Communication - Marketing