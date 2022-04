Jessica VECKERLE

Après 8 ans d’expérience dans le secteur hôtelier, j'ai décidé il y a quelques années d'orienter ma carrière professionnelle dans les ressources humaines.



Pour ce faire, j'ai repris mes études en cours du soir pour effectuer un Titre Professionnel de Responsable Ressources Humaines, puis un Mastère Professionnel Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines au sein de l'IGS.



Fort d’une expérience de 3 ans et demi dans différentes activités des Ressources Humaines dont la gestion de la formation, le recrutement, et l’administration du personnel, je recherche aujourd'hui à enrichir mes compétences dans ces domaines.



Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de développer de solides connaissances en gestion des ressources humaines, ainsi qu’une grande rigueur et adaptabilité.



Mes compétences :

Sage

Ressources humaines

Gestion administrative

Paie

Gestion des intérimaires

Accueil physique et téléphonique

SIRH

Droit du travail

Microsoft Office

Microsoft Excel

Prezi

Microsoft Word

Recrutement

Microsoft PowerPoint

Gestion de la formation

Formation professionnelle continue