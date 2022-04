Jessika GOURDAIN

Vous recherchez une assistante commerciale souriante, sérieuse et dynamique ne cherchez plus.

Je suis la personne qu'il faut à votre entreprise.

En effet, titulaire d'un bac pro commerce et d'une expérience de 3 ans à se poste. J'ai travaillé au secteur retrait, retour de marchandise et SAV lors de mon poste à Castorama ce qui m'a permis d'acquérir des compétences nécessaire a se poste. J'ai également travaillé en direct avec les clients de l'entreprise afin de les renseigner mais également de les informer au sujet des produits et services proposés.

La satisfaction client ainsi que le développement de votre entreprise est un moteur.



Mes compétences :

-Utilisation traitement de texte et tableur.

Effectuer le suivi de la clientèle ou de fournisse

Vérifier les conditions de réalisation (délais de

Renseigner les clients sur leurs demande (suivi co

Réceptionner les appels téléphoniques

-Suivre les éléments de paiement des commandes.

Proposer des solutions en cas de dysfonctionnement

Enregistrer la commande