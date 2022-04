Jessy ASOLE

Jeune chef de projet dôté de 4 années d’expériences, en agence, start-up et chez l’annonceur, j’ai su développer de solides compétences en management, gestion de projet et en réalisations graphiques.



Toujours en quête de challenges, je vous propose aujourd’hui mes compétences pour :

- Apporter une solution organisationnelle en adéquation avec les projets menés (méthodes traditionnelles et agiles).

- Créer des actions de communication en accord avec les enjeux stratégiques.

- Assurer un suivi technique des actions mise en places.

- Analyser les résultats et proposer des recommandations stratégiques afin de garantir des livrables optimaux.

- Proposer des approches innovantes et pertinentes aux problématiques rencontrées.



Mes compétences :

Web

Communication

Adobe Creative Suite

Brand strategy

Direction artistique