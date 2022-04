Jessy BEAUJEAN

Ingénieur concepteur au sein d'un pôle d'activité GMAO, j'utilise les compétences fonctionnelles et techniques acquises sur des progiciels et en environnement java / j2ee pour effectuer des missions d'assistance et de réalisation de projet au forfait.



Mes compétences :

GMAO

Conception

Développement

Java EE

Java

Oracle

MAXIMO

Datastream