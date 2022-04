Jessy COQUELLE

Après une expérience administrative et RH de 10 ans, j’ai renforcé mes compétences en management et ressources humaines par un poste de manager et chargée RH dans la distribution automatique.



Loyale, facilité d’adaptation et la satisfaction des clients sont mes atouts professionnels



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

5S

Management

Gestion SAV

Sage Accounting Software

SIP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel