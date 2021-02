Jessy MAZURIER (MAZURIER)

Profil disponible aussi sur LINKEDIN et INDEED : CV PDF en ligne :

Entreprenant - Dynamique - Rigoureux - Esprit d'équipe - Combatif - Persévérant - Curieux - Accessible et Bienveillant - Adaptation rapide.



Passionné par l'acte d'achat/vente, du choix du produit à sa sortie en caisse et ouvert au développement de la relation, la satisfaction et fidélité du client, j'ai connu une évolution professionnelle de promotion interne, de terrain et de contact qui a toujours été importante à mes yeux ainsi que mon intérêt pour les engagements partagés.



Je souhaite élargir mes connaissances professionnelles sur un terrain commercial souvent changeant et innovant avec ma pugnacité à diriger une équipe.



L'humain est essentiel pour moi, de savoir qu'il n'y a pas de petites tâches et que chacun s'il le souhaite en développant ses capacités professionnelles à son niveau peut essayer de grandir et faire grandir l'autre. Ceci est ma volonté profonde dans ma responsabilité de "Responsable Manager".



L'adaptation, la gestion, l'organisation, le dynamisme, le sens du contact font que je suis commerçant dans l'âme et ce qui aboutit à une performance d'équipe et une performance individuelle reconnue à produire des résultats.



Je suis fier de contribuer à faire évoluer certaines idées et d'essayer d'améliorer certains services aux abonnés comme je le fais en tant que Bénévole sur « l'Assistance Canal » entre abonnés du Groupe Canal + en tant que " Béta Testeur et Décrypteur ".



Pierre Bayle disait « Notre raison n'est propre qu'à brouiller tout et qu'à faire douter de tout : elle n'a pas plus tôt bâti un ouvrage quelle vous montre les moyens de le ruiner » mais aussi que « la raison ne peut tenir contre le tempérament »



Et mon tempérament reste passionné pour avancer avec efficacité et évoluer dans une même direction pour travailler et réussir ensemble.



INFOS DIVERSES :

Décembre 2020 : Déménagement du département de la Charente (16) pour le département du Lot et Garonne (47), à " Lavergne " 47800 au milieu du triangle Marmande - Bergerac - Villeneuve sur LOT.





De Sept.2019 Déc.2019 : « Club Cadre »

à Pôle Emploi Angoulême St Martial.

11 demi-journées (1/Semaine)



Août 2019 : Déménagement du département de l'Aisne (02) pour le département de la Charente (16), proche d'Angoulême.



De Mars.2018Juil.2019 : J'ai assisté mon conjoint en tant qu' « Aidant » dans la prise en charge de ses parents à notre domicile depuis Février 2017 ce qui m'a permis de mettre en pratique des aspects de ma personnalité telles que l'altruisme ou l'empathie et de mieux comprendre les personnalités qui m'entourent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management des ventes

Vente

Management

Gestion des stocks

Stratégie commerciale