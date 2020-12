Jessy VIVIER

Forte de 20 ans d'expérience en agences d'architecture et promotion immobilière, j'ai acquis l'essentiel de mes connaissances en maitrise dœuvre : faisabilité, conception, démarches administratives, gestion des intervenants, appels d'offres, chantier...

J'ai approfondi ces connaissances par des formations sur les aspects juridiques et financiers des diverses procédures du montage d'opération immobilière, l'organisation et le suivi de chantier ainsi que sur le développement durable/ RT2012.



Au sein de l'Agence Harter, j'ai pu travailler sur des projets de rénovation d'ERP pour la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole. Les problématiques principales, en plus de la rénovation, étaient la mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Ma tâche consistait à gérer les différentes phases de conception avec gestion de tous les intervenants, puis le lancement des dossiers de consultation, l'analyse des offres et le suivi des chantiers avec parfois en plus, la mission OPC. Parmi mes chantiers les plus importants: le Musée des Augustins, le Musée Dupuy, le cabinet du Maire au Capitole, Le Donjon du Capitole (Office de Tourisme), de nombreux groupes scolaires etc...



Aujourd'hui, j'intègre un grand groupe comme Promologis en tant que Responsable Etudes et Chantiers afin de mener à bien des opérations de logements de grande qualité.