Jesus F ONTIVEROS

Ingénieur de R&D en formulation de produits, systèmes surfactant/eau/huile. Professeur Universitaire en Venezuela



Avec une forte préparation dans le domaine des émulsions et la formulation, j'envisage m’insérer dans le sein d'un groupe orienté à la création et développement des produits.



Avoir voyagé à l'étranger pour faire des études de Doctorat m'a permis d'approfondir mes capacités d'adaptation, être ouvert d’esprit et profiter de l'interaction multiculturelle. Mon expérience d' être professeur a l'université pendant 9 ans m'a fait développer des compétences en pédagogie, communication et aussi de vulgarisation scientifique.



Curieux, communicatif, excellent travailleur d'équipe et motivé par des projets créatifs et innovants. Je suis dans la capacité de m'adapter à d'autres branches scientifiques et acquérir des nouvelles connaissances.



Mes compétences :

Formulation

Tensioactifs

Enseignement universitaire

Génie des Procédés

Emulsions