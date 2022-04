Jezia ERRACHID NÉE LAHMAR

J'ai eu une formation en physique-chimie suivi d'une formation en informatique de gestion.

J'ai occupé des postes de responsabilité en informatique de gestion,Je suis trés interessée par le milieu associatif et syndical particuliérement par la cause des femmes,Je suis formatrice de formateurs.j'ai participé à l'élaboration de plusieurs guides de formation,particulièrement,en rapport avec le concept de genre.

Je me suis interessée au domaine de l'agroalimentaire ,suivi des stages et des formations pour aboutir à l'élaboration d'un nouveau procédé de transformation alimentaire de dattes et autres fruits et légumes.

j'ai monté mon propre projet et je suis trés interessée par

l'échange d'experience dans ce domaine.



Mes compétences :

Bénévolat

Commerce équitable

agroalimentaire