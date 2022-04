Jhamsheed SAHABUN

Mes compétences :

Personal Home Page

Microsoft Windows

Java 2 Enterprise Edition

HTML

UNIX

PostgreSQL

Microsoft Windows 2000 Server

Active Directory

X25

Visual Basic for Applications

Visual Basic

VPN

VMware

Token Ring

TCP/IP

SAP

PC Hardware

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Lotus Notes/Domino

Linux

LDAP

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

Java

IBM Hardware

HP Hardware

Frame Relay

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Ethernet

Dell Server Hardware

Compaq/Digital Hardware

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Back Office

Apple MacOS

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

AIX UNIX