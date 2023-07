Jimmy LEFEVRE

Passionné par la technologie et l'inovation,

Je développe applications web et mobiles.



L'ouverture d'esprit et la veille technologique sont des points importants de la réussite dans le cadre de mon emploi.



Je suis très interessé par la structuration technique de projet et l'expérience utilisateur.



Mes compétences :

PHP5

MySQL

Mvc

Android

Ergonomie

Javascript

Css3

Sql

Objective-C

Core-Data

Git

Bonne humeur :)

Uikit

CoffeeScript

Node.js

IOT

Microsoft SQL Server

Visual Basic .Net

Tizen SDK

Gestion de projet

Ionic Framework

AngularJS