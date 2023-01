Jmp COORDINATION (PETIT)

Spécialisée dans les missions de coordination SPS de niveaux 1,2 et 3 en phase conception et réalisation. Coordinateur SPS depuis plus de 20 ans. Structure indépendante, réactive, axée sur la qualité de service pour la Maîtrise d'Ouvrage publique et privée. Expert de la prévention des risques professionnels, JMP Coordination vous apporte son conseil, sa disponibilité et son expertise pour la réalisation de vos missions de coordination SPS. Je vous propose également des missions d'assistance en plan de prévention et animateur sécurité chantier. Habilité IPRP Intervenant en prévention des risques professionnels, je vous assiste dans l'établissement et la rédaction de votre document unique ou DUERP. Je réalise la mise jour annuelle de votre DU et je vous apporte tous les conseils utiles dans la gestion de votre plan d'actions. Basé sur Montauban, j'assure les déplacements professionnels sur la Région Occitanie.