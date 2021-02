Jocelyn LECAMUS

Sur le web & mobile

Chaque détail peut faire la différence



Je suis un UX Designer & Développeur Freelance.



Ma mission est d'offrir les bonnes réponses à vos projets multimédia, en créant des expériences intuitives et innovantes pour vos utilisateurs.



J'aime le Multimédia et cette passion se conjugue à travers mes compétences :





Architecture de l'information:



Personas

User research

Brainstorming

Mindmaping

Benchmark

Scenario

Userflow





Interface utilisateur:



Zoning

Wireframes (Mes outils favoris: Papiers/Stylo, Hotgloo, Illustrator, UXpin, Axure)

Ergonomie

Prototypes

User tests







Développement:



HTML5

CSS3

Javascript

Ionic 2

Angular JS 4

Electron

Animation

Flash AS3, AS2

Adobe AIR







Design :

Illustrator, Photoshop, Lightroom.







Startup:

J'ai eu l'opportunité de travailler à la création d'une startup sur un projet innovant et plusieurs fois récompensé.

Bien que cette aventure ce soit arrêtée trop prématurément, j'en suis ressortis avec de nouvelles compétences qui me seront utile pour appréhender l'aspect business de vos projets et une expérience riche en enseignement.







Pour plus de détails sur mon parcours et mes travaux, n'hésitez pas à consulter mon portfolio:

www.ocelyn.com



Mes compétences :

Flash

Adobe photoshop

CSS3

Applications mobiles

Away3D

Air

Sencha touch

SCORM

UX designer

Creative and polyvalent

PhoneGap

Ui design

Conception

Ergonomie

Développement

AS3

Adobe

Web

Architecte

Ux design