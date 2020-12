Joël BIENVENU

Après un parcours professionnel de 20 ans, en qualité d'accompagnateur formateur dans différents secteurs : technique (aéronautique) et social (insertion professionnelle), j'ai suivi des formations (assistant d'éducation enfants ayant un trouble du comportement/cognitif, autiste) en milieu scolaire - AVS i - co - CLIS, IME, tout le long de mes 10 années d'activités pour l'Education Nationale.



Mes diverses expériences que j'ai pu exercer me permettent aujourd'hui de disposer de compétences que j'aimerais mettre à profit.



Mes compétences :

Formation

Psychologie

Enseignement

Education

Encadrement

Internet