Joël DRAELANTS

Ingénieur de formation, doublé d'un MBA, j'ai 30 ans d'expérience en vente et marketing de solutions techniques.

Débutant comme chef produits automates, j'ai grandi vers des fonctions de chef produits international, directeur marketing ou responsable de filiale/BU.



J'ai une vision 360 ° de l'entreprise, à l'international, en multi sites, avec une responsabilité stratégique et une implication opérationnelle. Souvent acteur de changements, adepte du management bienveillant par objectifs, je veille à installer les conditions d'une croissance pérenne.



Mes compétences :

Direction et management

P&L, Budgets

Marketing stratégique et opérationnel

Direction commerciale

Supplier Management

Project management

Clients grands comptes

Cycle de vie produits

Acquisitions

Rebranding

Commerce international, Management des ventes

Gestion de la relation client

Microsoft Office, CRM, SEO, Google analytics, ...

Réseaux sociaux

Expertise technique



Soft skills:

Diplomatie, Persévérance, analyse, ouverture d'esprit, négotiation

Travail en équipe et autonomie