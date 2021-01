Joel LAMOUR

Bonjour,





Je suis un passionné d'aéronautique, ce qui m'a permis d'ailleurs d'évoluer un peu dans cet univers.

Aussi je souhaiterais vivement pouvoir encore intervenir dans ce secteur d'activité.

De par mon parcours et mes expériences il est vrai que l'ambiance et les expérieces à l'international par la rencontre de personnes de différents horizons me conviennent et m'interessent au plus haut point.

Aussi alliant mes diplomes en aéronautique et mon expérience commerciale et marketing je suis sur de pouvoir apporter mes compétences dans ce domaine pour une entreprise cherchant à prospérer tout en garantissant une parfaite image de qualité vis à vis du service à la clientèle dans un contexte international.



Mes compétences :

Aéronautique

Autonomie

COMMERCE

Commerce international

Environnement

Esprit d'équipe

GUITARE

International

Musique

Organisation

Rigueur

Sens des initiatives

Transports