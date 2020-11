Joël ROSENBERG

Ecole Polytechnique – ENSAE – M.I.T. - SFAF et CIIA (Analyse financière), bilingue anglais.

J'ai été dans toute ma carrière un développeur de nouveaux projets avec comme mots-clés :

STRATÉGIE - FINANCE -TECHNOLOGIES

Mon fil rouge professionnel : L' INNOVATION

Mes coups de cœur : TRANSFORMATION - RUPTURES - START-UP



Chargé depuis 2014 de développer l’innovation au sein de la DGA, j'ai animé l’écriture avec 250 industriels d’un plan directeur national en faveur du développement de l'industrie du futur.



Présent depuis 2004 sur des affaires industrielles, de financements ou d’acquisitions complexes au ministère de la défense, j'ai eu préalablement une carrière dans la finance :



En 1997 j'ai créé le département Private Equity de Société Générale AM que j'ai dirigé jusqu’en 2003, montant une quinzaine de fonds (FCPI, FCPR) et investissant dans une centaine de sociétés (principalement technologiques).

J'ai été aussi Banquier d’affaires chez LCF Rothschild avant d’être nommé en 1996 responsable de l’innovation industrielle sous le gouvernement Juppé, où j'ai mis en place les trois premiers fonds nationaux d’amorçage et rédigé les articles de loi portant création des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) : cette nouvelle structure juridique constitue depuis l’essentiel du capital-risque en France.



Je suis aussi expert près la cour d'Appel de Paris en contentieux d'affaires depuis 14 ans, passionné par la création et le développement de start up technologiques à fort potentiel.



Mes compétences :

Capital Risque

Entrepreneur

Finances

Gestion de projet

High tech

Infrastructures

Internet

PPP

Private Equity

PUBLIC

Secteur public

Venture capital