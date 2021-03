Joël SIBONZI MATUKI

Diplômé de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), je suis un homme engagé dans le service client ainsi que le maintien des niveaux des services à forte valeur ajoutée.



À ce jour, je fais face à un nouveau challenge qui est le maintien du service informatique (STC Partners) sur la coordination et l'arbitrage des différents prestataires ainsi que les éditeurs en fonction des missions ponctuelles.



Jusqu’à présent, mon profil m’a permis d’acquérir de multiples compétences dans les domaines IT, le support des utilisateurs, la gestion de projet, l'optimisation des coûts IT et des atouts comme l'empathie, l’esprit d’équipe, la flexibilité et la rigueur.



Mes compétences :

Active directory

Windows XP / Vista / Seven

Microsoft office

VMWare

Support

Administration Windows 2003

Dhcp

Dns

Tcp/ip

Administration Windows serveur 2008 R2

Cisco

LAN et WAN

VLAN

BlackBerry

Windows 2008 R2

VoIP (Voice over IP)

Sage Accounting Software

QoS (Quality of Service)

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

LAN/WAN > WLAN

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers