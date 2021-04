Joël TARDIO

Qualifié pour des missions en sécurité et protection au sens large, je suis constamment en recherche de nouvelles opportunités pour évoluer dans un domaine qui me passionne.

Je dispose d'un large éventail de formations et d'expériences qui me permettent de m'adapter aux diverses situations qu'exigent mes fonctions.

Je serais heureux de vous envoyer mon Curriculum Vitae sur demande pour tout travail dans la sécurité/sûreté que ça soit pour des contrats en France ou à l'étranger.



Je suis directement qualifié et possède de l'expérience en :

-Protection Rapprochée

-Conduite de Sécurité

-Sécurité Maritime

-Sécurité Statique

-Cybersécurité

-Management de la Sécurité



Mes compétences :

Mixed Martial Art

Informatique (software + hardware)

Sécurité informatique

Self-défense

Musique

Entrainement sportif / nutrition

Natation

Ski

Sécurité

Contre-surveillance

Tir Tactique

Conduite de sécurité

Secourisme

Infanterie

Management en sûreté et sécurité

Armement

Sûreté maritime

Secours tactique

Protection rapprochée

Survie