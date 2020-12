Joelle FARIELLO

Madame, Monsieur,

Je dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du secrétariat administratif, d'assistance en comptabilité et en gestion d'affaires pour des cabinets de comptabilités et PME.

Mon adaptabilité en informatique me permet de surfer facilement sur les différents logiciels de comptabilité sur lesquels j'ai travaillé, dont : QUADRATUS - CIEL COMPTABILITE - API MECANIC - CEGID - DIA COMPTA - CCMX également sur MICROSOFT WORD - EXCEL - OUTLOOK...

J'occupais tous les matins un poste, en qualité de secrétaire juridique et comptable, dans un cabinet d'Avocats, ou j'effectuais les tâches de facturation, gestion des comptes bancaires, préparation et dépôts des assemblées générales, et la préparation du bilan annuel.

Parallèlement, à temps partiel les après-midi, j'étais en charge de la structure administrative, comptable et financière d'une société de ventes par correspondance pour laquelle j'effectuais quotidiennement les tâches suivantes : enregistrement et règlement des factures d'achats, établissement, saisie et suivi des factures de ventes, intégrations et rapprochements des divers comptes bancaires, déclarations de TVA, CET, I.S....

Mes acquis, mon expérience, ma disponibilité, sont des atouts supplémentaires pour développer toute mission, c’est la raison pour laquelle je m’adresse à vous. Je serais enchantée de développer avec vous ces différents thèmes lors d'un entretien.

Dans l'attente de votre meilleur retour et avec mes remerciements,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs et dévoués.







Mes compétences :

Responsable des règlements

Secrétariat

Assistance comptable

Accueil physique et téléphonique

Archivage

Classement