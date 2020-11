Joëlle TEYPAZ

Mon parcours, à fort caractère agroalimentaire, réglementaire et qualité, ne m'empêche pas d'éprouver beaucoup d'intérêt pour d'autres domaines tout aussi intéressant tels que : l'emballage, la pharmaceutique, la fonderie...

Dynamique, joviale et à l'écoute, j'aime m'investir dans mon travail, mettre mon expérience et mes connaissances à profit, et contribuer à l'évolution de l'entreprise. Avide de savoir, j'apprécie le partage de connaissances et c'est aussi pour les échanges que j'apprécie le travail en équipe! Confiez moi des projets et je mettrais tout en œuvre pour que l'entreprise atteigne ses objectifs.

Ma dernière formation en Management QSE m'a permis de développer des compétences dans les domaines de la Sécurité et de l'Environnement que j'apprécie et qui permet de proposer mes services à toutes industries.



Mes compétences :

Réglementation agroalimentaire

Qualité produit

Sécurité au travail

Environnement

Pack Office

Animation

SAP, trace one .....

Audit

Microbiologie