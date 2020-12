Johan GUILLEMANT

Marié, 2 enfants.

Mécanicien avion dans l'A.A.

Contrôleur sur HERCULES C130 et aujourd'hui sur casa CASA CN235. Formateur sur progiciel AMASYS V9.0 développé par la société IFR.

Primo formateur (Facteur humain).

Expérience sur de nombreux sites extérieurs et habitué aux changement d'équipe, la gestion du personnel fait partie de mon quotidien.

Mise en place et finalisation de deux agréments aéronautique, mise en oeuvre 145 et maintien de la navigabilité M.

La formation personnel et celle des autres reste pour moi une motivation supplémentaire.



Mes compétences :

Cherche toujours le meilleur compromis.